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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Работник из Самары стал призером научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть"

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудник Куйбышевского районного управления АО "Транснефть - Дружба" Сергей Куликов занял третье место по итогам 2 этапа I тура III Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти. Мероприятие проходило в Брянске, где располагается аппарат управления компании.

Фото: предоставлено АО "Транснефть-Дружба"

В конференции приняли участие 48 работников общества в возрасте до 30 лет. Они представили на рассмотрение конкурсной комиссии 28 исследовательских проектов по актуальным вопросам нефтепроводной отрасли. Данные работы были отобраны из 59 проектов по итогам первого этапа I тура конференции.

Сергей Куликов — специалист по охране труда нефтеперекачивающей станции "Красноселки", расположенной в Безенчукском районе. Молодой человек предложил обучать сотрудников предприятия приемам безопасного выполнения работ при помощи шлема виртуальной реальности. Проектом он занимался в течение года.

Теперь Сергей, как и авторы остальных работ-победителей, примет участие во II туре III Международной научно-технической конференции молодежи, который пройдет с 3 февраля по 20 марта 2020 года на базе организаций системы "Транснефть". Завершающий III тур конференции в мае будущего года примет АО "Транснефть - Дружба" в Брянске.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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