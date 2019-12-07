В Историческом парке "Россия – моя история" состоялась творческая встреча с актерами "СамАрта"

В пятницу, 6 декабря, в историческом парке "Россия — моя история" творческой встречей с актерами "СамАрта" Алексеем Меженным и Мариной Щетининой завершился проект "Театральная пятница", посвященный Году театра.

Самарский ТЮЗ "СамАрт" и Мультимедийный Исторический парк провели семь творческих встреч самартовцев со зрителями. О театре рассказывали художественный руководитель "СамАрта", актер Павел Маркелов, артисты Ольга Агапова, Татьяна Наумова, Людмила Гаврилова, Игорь Рудаков, Алексей Елхимов, Ярослав Тимофеев, Анастасия Оболдина, Алексей Фирсов, Валерия Павлюк, хореограф Павел Самохвалов, режиссер Доминик Бюттнер.

Завершающую встречу — с заслуженным артистом Самарской области Алексеем Меженным и актрисой Мариной Щетининой — организаторы назвали "СамАрт 2020". Артисты рассказали о том, какие премьеры ждут зрителей в наступающем году, о трех новогодних представлениях, ответили на вопросы зрителей. Публику интересовало, мечтали ли Алексей и Марина в детстве быть артистами, как быть, если роль или спектакль, в котором предстоит работать, не нравятся, каково это, когда тебя вводят в уже идущий спектакль на чью-то роль, готовы ли артисты играть на различных иностранных языках, как создается характер персонажей.

Алексей Меженный раскрыл секрет, кого он играет в премьерных постановках "Горе от ума" и "Иванов": "Над ролью Репетилова было работать непросто. Текст в спектакле стихотворный, и нужно соблюдать законы его чтения, чувствовать ритм стиха, доносить через него мысли. В жизни мы говорим по-другому. Мой Миша Боркин в "Иванове" — озорной, конечно, парень, но он — реалист, называет вещи своими именами, идет напролом. Обе роли интересные".

Марина Щетинина поделилась впечатлениями о летних гастролях в Японии: "Японцы удивительные! Они все время улыбаются, кланяются тебе везде, с позитивом смотрят на мир. За четыре дня гастролей я так зарядилась от них доброжелательностью!".

Юрий Долгих, заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области рассказал, "ребят я знаю с первых дней их театральной жизни. Увидел впервые Меженного в Академии культуры, и он показался каким-то угловатым, неуверенным в себе. Но работоспособность Леши поражала уже тогда. Он очень современный и интересный артист. Марина пришла в СГАКИ угловатой, очень эмоциональной, она доказала, что является глубокой актрисой с сильным стержнем".

"Если говорить о театральных мечтах, неплохо было бы сыграть на английском, например, Шекспира в лондонском "Глобусе", даже побегать на заднем плане с мечом в историческом костюме. Интересно было бы сыграть в японском театре кабуки, эту страну я просто обожаю", - рассказал Алексей Меженный.

А Марина Щетинина поделилась со зрителями, что "Если роль не нравится — это и есть муки творчества. Но артист должен полюбить своего персонажа. Сейчас я осваиваю вторую профессию — учусь на режиссера, стараюсь постичь непостижимое. Мой дипломный спектакль будет о Надежде Аллилуевой, второй жене Сталина. Ее судьба мне интересна".