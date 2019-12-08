Антон Терехов впервые выйдет в стартовом составе "Крыльев Советов"

Стали известны составы на матч 19-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Урал". В составе самарской команды несколько изменений.

Вернулись в стартовый состав отбывшие дисквалификацию Александр Соболев, Александр Гацкан и Срджан Мияйлович. Антон Терехов впервые выйдет в стартовом составе. В составе гостей один экс-игрок "Крыльев" Ярослав Годзюр.

"Крылья Советов": 1 Рыжиков, 2 Полуяхтов, 3 Чернов, 22 Анюков, 50 Карпов, 8 Гацкан, 10 Терехов, 17 Зиньковский, 20 Мияйлович, 40 Тимофеев, 7 Соболев.

Запасные: 33 Конюхов, 81 Овсянников, 5 Лысцов, 9 Радонич, 14 Гынсарь, 44 Чичерин, 69 Голенков, 77 Кабутов, 78 Киселев, 90 Бурлак.

"Урал": 31 Годзюр, 3 Ароян, 6 Аугустыняк, 10 Бикфалви, 15 Кулаков, 18 Кухарчик, 19 Поляков, 27 Меркулов, 57 Фидлер, 58 Эль-Кабир, 88 Погребняк.

Запасные: 71 Мамин Ал., 77 Баклов, 4 Мамин Ар., 14 Бавин, 20 Панюков, 21 Насыров, 44 Егорычев, 69 Шаболин, 80 Магомадов, 90 Щербаков

Матч начнется в 15:00 и будет показан в прямом эфире телеканала "Матч Премьер".