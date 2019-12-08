Футбольные болельщики в Самаре поддержали акцию протеста фанатов

Активные болельщики екатеринбургского "Урала" и самарских "Крыльев Советов" присоединились к акции протеста футбольных фанатов на матчах 19-го тура Российской премьер-лиги, пишет rsport.ria.ru.

59 болельщиков "Урала" покинули матч на 30-й минуте. Фанаты самарцев также поддержали протест, о чем свидетельствуют сообщения в соцсетях.

В пятницу объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" призвало болельщиков всех команд покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ в связи с давлением на фанатские сообщества. Акцию поддержали фанаты других клубов РПЛ.

В матче 18-го тура чемпионата России "Зенит" 1 декабря победил "Спартак" со счетом 1:0. Во время матча фанаты "Спартака" оскорбляли форварда "сине-бело-голубых" Артема Дзюбу. Пресс-служба объединенной судебной системы в среду сообщила, что суды Санкт-Петербурга вынесли 34 постановления в отношении болельщиков. Фанату "Спартака" Валерию Бевзу запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет. Следом "Фратрия" выступила со своим призывом.