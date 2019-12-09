Волейбольная "Нова" проиграла "Факелу" - 0:3

Новокуйбышевский ВК "Нова" проиграл "Факелу" из Нового Уренгоя" - 0:3.

На матч с "Факелом" команду вывел Юрий Филиппов, сменивший на посту главного тренера "Новы" Александра Горбаткова. Игра собрала большое количество зрителей, не смотря на платный вход. Впрочем, перед первой игрой "Нова" объявила, что всю прибыль будет отдавать на благотворительность, и введение билетной программы на посещаемости почти не сказалась.

Что касается игры, то в первом сете предпочтительней выглядели гости из Нового Уренгоя. В стартовой шестерке "Факела" на площадке появились лидеры команды, которые и доказали свое мастерство — 25:11.

Вторая партия проходила уже в более ожесточенной борьбе. "Нова" удачно начала сет и смогла к середине партии выйти вперед — 10:9. А вот впоследствии справиться с подачей соперника волжанам не удалось. Выбитый прием, не позволил игрокам "Новы" сыграть в быстрый волейбол, чем и воспользовались гости, организовав надежную игру на блоке. Раз за разом, волжские края пытались пробиться через частокол рук над сеткой, но удавалось это сделать весьма редко. В результате "Факел" оставил за собой и вторую партию — 25:17.

Третий сет повторил сценарий второй партии. Если вначале игрового отрезка волжанам удавалось навязать борьбу сопернику — 7:7, то к середине партии "Факел" включил форсаж на подачах и вырвался вперед — 16:8. "Нова" пыталась изменить ход поединка, но остановить разыгравшийся "Факел" ей не удалось — 17:25.