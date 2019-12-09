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Экология Общество

Местные жители выступили против организации мусорного полигона под Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Жители сел Мусорка и Ташелка Ставропольского района выступили против организации полигона по захоронению ТБО посреди поля над Тольяттинским месторождением подземных вод, сообщает samara.kp.ru.

В петиции, созданной на сайте Change.org, активисты рассказали, что компания "Эколайн", владелец переполненного мусорного полигона около Тимофеевки, приобрела участок бывших колхозных земель около Мусорки и теперь планирует организовать там новый полигон.

"Начать намерены с 25 га и размахнуться до 104, — делятся информацией авторы петиции. — Их не смущает, что жители и экологи категорически против. Были проведены гидрогеологические исследования участка. Специалисты установили, что полигон ТКО хотят разместить в границах Тольяттинского месторождения подземных вод на землях сельхозназначения. Более того, на участке имеется овраг, а в оврагах свалки размещать крайне опасно — вся гадость от мусора мгновенно проникнет в воду, отравит землю!"

Жители сел, конечно, против появления мусорного полигона в непосредственной близости от своего жилья, и сейчас собирают подписи, чтобы не допустить его строительства.

Председатель Поволжской ассоциации территориального и экологического развития "Мастер-План" Ольга Куранда отмечает, что почва около Мусорки и Ташелки имеет уникальный состав и обладает большой ценностью, поэтому тратить такой ресурс на строительство полигона неправильно.

"Это единственное место в Самарской области, где растут кедры! — говорит она. — Несколько лет назад в стране проходила акция "Экобомба", в рамках которой люди высаживали кедры. У нас в Самарской области почва для них оказалась неподходящая, поэтому саженцы оказались на грани гибели. Тогда мы забрали их, высадили около Мусорки и несколько лет районировали, акклиматизировали к условиям региона. Сейчас кедры на уникальной земле чувствуют себя отлично. Почему при выборе места для будущего мусорного полигона не учитывается ценность почвы?"

Однако в региональном министерстве энергетики и ЖКХ считают, что никакой проблемы со строительством полигона в Мусорке и Ташелке нет и быть не может. Как оказалось, весь скандал разгорелся из-за новой Территориальной схемы обращения с отходами, которая до 10 декабря проходит общественное обсуждение и в которой как раз и обозначена возможность строительства этого полигона. Впрочем, чиновники уверяют — это еще не значит, что полигон здесь действительно появится.

"В террсхему вносятся перспективные объекты, которые могут быть рассмотрены в части расположения, — говорит замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская. — Мы опирались на предложения инвесторов, которые обозначили те или иные принадлежащие им участки как возможные для строительства экотехнопарков, полигонов и т. д. Район около с. Мусорка стал одним из таких участков. После обращения жителей мы запросили у инвестора пакет документов по всем озвученным людьми претензиям. Согласно представленным документам никаких нарушений санитарных правил здесь нет. Но это не говорит о том, что уже завтра это место рассмотрят под полигон. Чтобы принять решение, нам нужны дополнительные документы, в том числе государственная экологическая экспертиза, а также общественное обсуждение. Так что мнение людей обязательно будет учитываться".

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