У склона площади Славы планируют проводить театральный фестиваль

У склона площади Славы в Самаре планируют проводить театральный фестиваль на открытом воздухе. Об этом в интервью "Самарскому обозрению" рассказал генеральный директор ГБУК "Самарский академический театр оперы и балета" Сергей Филиппов.

"У нас есть проект фестиваля на открытом воздухе, под который мы рассматриваем площадку у склона площади Славы. Там готовый амфитеатр. Возможен и обратный вариант: действие будет разворачиваться у "Стены", а зрители разместятся внизу. Подумаем. Проект новый, масштабный. Со спектаклями — не с концертами, а именно с полноценными спектаклями — мы на открытые площадки еще не выходили. Разве что балет показывали в рамках "ВолгаФеста", но это было несколько лет назад", — пояснил Сергей Филиппов.

По его словам, сейчас САТОБ подал соответствующую заявку на президентский грант и рассчитывает на поддержку.