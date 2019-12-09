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Театр Культура

У склона площади Славы планируют проводить театральный фестиваль

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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У склона площади Славы в Самаре планируют проводить театральный фестиваль на открытом воздухе. Об этом в интервью "Самарскому обозрению" рассказал генеральный директор ГБУК "Самарский академический театр оперы и балета" Сергей Филиппов.

"У нас есть проект фестиваля на открытом воздухе, под который мы рассматриваем площадку у склона площади Славы. Там готовый амфитеатр. Возможен и обратный вариант: действие будет разворачиваться у "Стены", а зрители разместятся внизу. Подумаем. Проект новый, масштабный. Со спектаклями — не с концертами, а именно с полноценными спектаклями — мы на открытые площадки еще не выходили. Разве что балет показывали в рамках "ВолгаФеста", но это было несколько лет назад", — пояснил Сергей Филиппов.

По его словам, сейчас САТОБ подал соответствующую заявку на президентский грант и рассчитывает на поддержку.

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