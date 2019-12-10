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Футбол Спорт

СМИ: "Крылья Советов" может возглавить Дмитрий Парфенов или Михаил Галактионов

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Миодраг Божович до начала зимних сборов с большой вероятностью покинет пост главного тренера "Крыльев Советов", сообщает sport-express.ru.

При этом контракт черногорского тренера с самарским клубом рассчитан еще на полтора года и, вероятно, увольнение возможно только в случае выплаты неустойки.

В числе кандидатов на пост главного тренера самарцев, по данным издания, фигурируют Дмитрий Парфенов ("Урал") и Михаил Галактионов (молодежная сборная России).

Напомним, "Крылья" после 19 туров имеют 18 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы не выигрывали с 20 октября, проиграв в пяти последних матчах из шести.

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