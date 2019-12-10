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ЖКХ и благоустройство Общество

Стартовала традиционная акция "РКС-Самара", благодаря которой можно будет не только избавиться от долгов, но и получить подарки

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня начинается традиционная предновогодняя акция для абонентов "РКС-Самара" "В Новый год - без старых долгов". Все добросовестные абоненты, оплатив ноябрьскую квитанцию за холодную воду и канализацию и аванс за декабрь, могут прийти в центр обслуживания клиентов и получить гарантированный сладкий подарок. А после регистрации на сайте можно принять участие в розыгрыше суперпризов. В этом году акция продлится до 26 декабря.

Абоненты, у которых есть долги за услуги водоснабжения и водоотведения, должны их оплатить до 26 декабря, и тогда у них появится возможность принять участие в розыгрыше и выиграть подарочные сертификаты и суперприз.

Розыгрыш будет проводиться в начале февраля 2020 года заочно, с видеотрансляцией. Лицевые счета победителей опубликуют в новостной ленте сайта, а их самих проинформируют по телефону, оставленному при регистрации.

Победители прошлогодних акций "РКС-Самара" уже побывали в санаториях, съездили в тур выходного дня, стали обладателями бытовой техники и сертификатов в самые популярные магазины Самары.

Кстати, в декабре 2019 года все абоненты "РКС-Самара" получат не только квитанции за ноябрь, но и авансовые квитанции за декабрь. Это сделано для удобства участников акции.

Подробные условия и адреса центров обслуживания клиентов, куда можно будет прийти за сладкими подарками, размещены здесь samcomsys.ru.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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