Облсуд признал безосновательным уголовное преследование врача

В понедельник, 9 декабря, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Самарского райсуда, вынесенный сельскому врачу Евгению Колточнику. Приговор мужчине отменили и вынесли постановление о прекращении преследования за отсутствием события преступления.

Напомним, терапевт оказался в следственном изоляторе после того, как в середине ноября 2018 г. подал пакет документов в отдел кадров Шенталинской райбольницы для получения компенсационной выплаты 1 млн рублей. По мнению правоохранителей, доктор, заполняя анкету, совершил мошенничество.

Прокурор, участвующий в суде второй инстанции, также был несогласен с приговором, просил его отменить и вернуть дело на новое разбирательство.

"За нашим доверителем признано право на реабилитацию, — заявил адвокат Илья Лукьянчиков. — Он также получит компенсацию за незаконное уголовное преследование".