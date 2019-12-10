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Футбол Спорт

"Крылья Советов" поедут на сборы в Турцию и Испанию

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" проведут три сбора с января по февраль 2020 г., сообщает пресс-служба клуба. После матча против "Урала" игроки и тренерский штаб команды ушли в отпуск. В новом году команда соберется 13 января в Москве, где пройдет медосмотр.

Во время зимнего перерыва в РПЛ запланировано проведение трех учебно-тренировочных сборов. Два первых УТС пройдут в Турции - 15 по 26 января и с 29 января по 9 февраля. Заключительный сбор состоится в Испании с 13 по 23 февраля. Затем команда вернется в Самару, где завершит подготовку к весенней части сезона и матчу 20 тура РПЛ против "Оренбурга". Проведение матчей 20 тура запланировано с 28 февраля по 2 марта 2020 года.

Молодежный состав "Крыльев" соберется на клубной базе 12 января 2020 г.. первую часть подготовки проведут в Самаре. В феврале команда примет участие в кубке ФНЛ, который пройдет с 14 по 27 февраля на Кипре.

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