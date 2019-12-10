В Тольятти начали проверку из-за нападения бродячих собак на ребенка

Центральный межрайонный СО Тольятти областного СУ СК РФ начал доследственную проверку по факту появившейся в СМИ информации о том, что на улице в Тольятти стая собак напала на школьников, сообщает ведомство.

"Выясняются обстоятельства происшествия, устанавливаются личности детей, пострадавших от бездомных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркнули в следственном ведомстве.

Проблему нападения собак на детей недавно обсуждали в Тольяттинской городской думе. Как сообщили в пресс-службе ТГД, в пос. Шлюзовой Комсомольского района недавно семь бродячих собак напали на девятилетнюю девочку, которую от тяжелых травм спас пуховик. Ребенок перенес сильный стресс и до марта должен будет ходить на уколы для профилактики бешенства.

В пресс-релизе ТГД также говорится, что, по некоторым данным, в микрорайоне Шлюзовой сейчас насчитывается около 90 бездомных собак. Похожие проблемы испытывает и население других районов города. Как говорится в пресс-релизе ТГД, в связи с жалобами жителей депутаты рекомендовали принять экстренные меры по отлову бродячих животных.

Ситуацию дополняет и появившийся 10 декабря в соцсетях ролик нападения нескольких собак во дворе на ребенка. Животные сбили его с ног, и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы на помощь пострадавшему не подоспел мужчина, отогнав животных.