Самарские логистические центры все более привлекательны для инвесторов

В 2020 году "Почта России" построит логистический почтовый центр на территории индустриального парка "Преображенка" в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития. Центр будет располагаться на 7 га земли. Объем инвестиций превысит 1,3 млрд рублей. Появление логистического центра создаст в регионе более 1 тысячи рабочих мест.

Создание логистических центров становится все более популярным направлением для инвестирования в Самарской области. Этому способствуют не только выгодное географическое положение региона и уникальная транспортная инфраструктура, но и выигрышные льготные условия для развития бизнеса.

По мнению экспертов, сегодня рынок логистики и складской недвижимости находится на волне роста. Логистические системы интенсивно вытесняют традиционные каналы сбыта, дополняя функции торговли. При этом игрокам рынка требуется больше возможностей для хранения и обработки товаров, чтобы доставлять его до потребителя с максимальной скоростью и минимальными затратами.

Чтобы помочь компаниям выиграть в этой конкурентной борьбе и привлечь инвесторов, в регионе созданы индустриальные парки (ИП): "Преображенка", "Чапаевск" "Новосемейкино", ОЭЗ "Тольятти", "АВТОВАЗ", "Тольяттисинтез". Промышленные парки могут удовлетворить все потребности инвесторов, которые нуждаются в качественных и современных распределительных комплексах с высокими потолками, просторными стоянками для транспорта, большим количеством ворот и удобными подъездными путями. К тому же индустриальные парки предоставляют резидентам существенные льготы.

Географическое положение Самарской области априори является привлекательным с точки зрения логистики. Она находится на пересечении воздушных, автомобильных, железнодорожных и речных путей. Такой крупный транспортный узел позволят доставлять грузы в Европу, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю и Юго-Восточную Азию, в направлении Каспийского бассейна. А появление инвестиционных площадок заметно усилило территориальное преимущество Самарской области.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в ближайшее время перечень инвесторов обещает заметно расшириться, уже ведутся переговоры с десятком компаний, которые готовы разместить логистические центры на территории региона.