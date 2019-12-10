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Театр Культура

В СОУНБ выберут лучший семейный кукольный театр

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В СОУНБ (пр. Ленина, 14а) 14 декабря, в 12:00, состоится финал Областного конкурса кукольных театров по сюжетам книг "Городок в табакерке".

Спектакли представят творческие коллективы и семейные любительские театры из Самарской области, чьи работы вошли в шорт-лист конкурса:

— команда "Маленькая страна", спектакль "Три сестры";

— команда "Колобки", спектакль "Колобок";

— команда "Мона Орион", спектакль "Муравьишка-хвастунишка";

— команда "СемьЯ", спектакль "Хозяйка однажды с базара пришла";

— команда "Жили-были", спектакль "Гусенок Дорофей";

— команда "Скоморохи", спектакль "В гостях у сказки";

— команда "Семья Серовых", спектакль "Три поросенка";

— инклюзивный кружок кукольного театра "Буратино", спектакль "Лягушка-путешественница";

— команда "Верные друзья", спектакль "Страшный, серый, лохматый";

— команда "Наши ладошки", спектакль "Сон Менделеева";

— команда "Барсучата", спектакль "Мудрая птица";

— команда "Веселые нотки", спектакль "Кот, петух и лиса";

— творческое объединение "боSхо", спектакль "До Луны и обратно".

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