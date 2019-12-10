В СОУНБ выберут лучший семейный кукольный театр

В СОУНБ (пр. Ленина, 14а) 14 декабря, в 12:00, состоится финал Областного конкурса кукольных театров по сюжетам книг "Городок в табакерке".
Спектакли представят творческие коллективы и семейные любительские театры из Самарской области, чьи работы вошли в шорт-лист конкурса:
— команда "Маленькая страна", спектакль "Три сестры";
— команда "Колобки", спектакль "Колобок";
— команда "Мона Орион", спектакль "Муравьишка-хвастунишка";
— команда "СемьЯ", спектакль "Хозяйка однажды с базара пришла";
— команда "Жили-были", спектакль "Гусенок Дорофей";
— команда "Скоморохи", спектакль "В гостях у сказки";
— команда "Семья Серовых", спектакль "Три поросенка";
— инклюзивный кружок кукольного театра "Буратино", спектакль "Лягушка-путешественница";
— команда "Верные друзья", спектакль "Страшный, серый, лохматый";
— команда "Наши ладошки", спектакль "Сон Менделеева";
— команда "Барсучата", спектакль "Мудрая птица";
— команда "Веселые нотки", спектакль "Кот, петух и лиса";
— творческое объединение "боSхо", спектакль "До Луны и обратно".