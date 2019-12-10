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Театр Культура

По театру оперы и балета проведут онлайн-экскурсию

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 декабря, в 14:00, состоится онлайн-трансляция экскурсии в Самарский академический театр оперы и балета "Театр уж полон; ложи блещут".

Во время трансляции экскурсии участники виртуально посетят театр: прогуляются по колонному залу, заглянут в зрительный зал основной сцены, познакомятся с творчеством театральных мастеров, узнают о том, как связан самарский театр с Большим театром и какая мировая премьера состоялась на сцене самарского театра оперы и балета.

Экскурсию проведет краевед Олег Баулин. Транслироваться мероприятие будет на официальной странице Самарской областной библиотеки для слепых социальной сети "ВКонтакте", а также через стриминговый канал портала "Культура.РФ".

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