По театру оперы и балета проведут онлайн-экскурсию

В среду, 11 декабря, в 14:00, состоится онлайн-трансляция экскурсии в Самарский академический театр оперы и балета "Театр уж полон; ложи блещут".

Во время трансляции экскурсии участники виртуально посетят театр: прогуляются по колонному залу, заглянут в зрительный зал основной сцены, познакомятся с творчеством театральных мастеров, узнают о том, как связан самарский театр с Большим театром и какая мировая премьера состоялась на сцене самарского театра оперы и балета.

Экскурсию проведет краевед Олег Баулин. Транслироваться мероприятие будет на официальной странице Самарской областной библиотеки для слепых социальной сети "ВКонтакте", а также через стриминговый канал портала "Культура.РФ".