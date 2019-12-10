В художественном музее откроется выставка "Портрет семьи"

В Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) 12 декабря откроется выставка из собрания Государственного Русского музея "Портрет семьи" (12+).

Галерея портретов и жанровых композиций расскажет о событиях частной жизни представителей разных слоев русского общества в XIX-XX веках: собранные вместе, они составляют "семейный альбом", благодаря которому можно прикоснуться к истории страны через судьбы и личные взаимоотношения людей.

Посетители познакомятся с произведениями Владимира Боровиковского, Ивана Хруцкого, Константина Маковского, Павла Филонова, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева, Дмитрия Жилинского.

Традиция семейного портрета в России берет начало во времена петровских реформ. Выстроенный по европейским образцам семейный уклад требовал публичности частных сторон быта, прежде скрытых от посторонних глаз. В жанровых полотнах XVIII - первой половины XIX века встречаются изображения и крестьянских семей, которые обращают на себя внимание этнографическими деталями: костюмами, обрядами, патриархальным строем быта.

В советское время традиционный семейный портрет претерпел изменения: прерывается традиция заказного семейного портрета, зато получает развитие картина на семейную тему, где важна не конкретная личность, а типаж, представляющий социальный, профессиональный, культурный слой.