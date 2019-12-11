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Общество

"Рождественский Караван" Coca-Cola в инклюзивном формате приезжает в Самару 19 декабря

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19 декабря Самару посетит "Рождественский Караван" - знаковый социальный проект Coca-Cola в России. Караван привезет инклюзивный праздник для подростков с разными возможностями, чтобы поделиться новогодним настроением и самим увидеть мир глазами особенных гостей. Мероприятие состоится в ТЦ Амбар.

"Рождественскому каравану" Coca-Cola в России исполняется 19 лет. В прошлом году проект полностью изменил свой формат на инклюзивный и помогает подросткам c особенностями развития преодолеть социальную изоляцию.

На площадках разместятся тематические зоны, где ребятам предложат интересные задания, объединенные большой целью - рассказать подросткам о том, как важно делиться вниманием и заботой с другими.

Гости будут создавать новогодние игрушки и открытки, делать персональные фото-поздравления, научатся красиво упаковывать посылки. Именно эти подарки получат их сверстники из других социальных учреждений и фондов Самары.

Предусмотрены развлекательные зоны для любителей музыки, активного отдыха и визуального творчества, а также сцена с выступлениями Санты и творческих коллективов. Все игры комфортны для ребят с разными возможностями и особенностями и доступны для гостей на инвалидных колясках.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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