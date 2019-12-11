В Тольятти полицейские устроили погоню за подозреваемым в нападении на мужчину

Сотрудники полиции Тольятти в результате погони задержали подозреваемого в нападении с ножом на местного жителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В отдел полиции № 23 тольяттинского УМВД поступила информация о том, что возле одного из кафе на ул. Куйбышева мужчину ранили ножом в живот. По указанному адресу оперативный дежурный незамедлительно направил следственно-оперативную группу.

Потерпевшим оказался 32-летний местный житель. Из собранных полицейскими материалов следует, что он отдыхал в кафе со своей девушкой. Когда молодые люди вышли на улицу, между потерпевшим и незнакомым молодым человеком произошла ссора, которая переросла в драку, и один из оппонентов получил ножевое ранение.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были опрошены возможные очевидцы происшествия. Полицейские установили, что предполагаемый злоумышленник и двое его приятелей, скрылись с места происшествия на автомобиле Hyundai Solaris и, предположительно, направились в сторону Жигулевска. Полицейские выяснили приметы подозреваемых и автомобиля, на котором они передвигались и ориентировали на розыск наружные службы полиции и Росгвардии.

Во время несения службы на маршруте патрулирования наряд дорожно-патрульной службы обратил внимание на автомобиль, который подходил под описания в полученной ориентировке. Сотрудниками полиции была предпринята попытка остановить Hyundai, но водитель не выполнил требования представителей власти и попытался скрыться. Экипаж ДПС начал преследование, в результате водитель и два его пассажира были задержаны.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящий момент в отношении подозреваемого, 28-летнего, ранее не судимого жителя Жигулевска избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.