АвтоВАЗ выпустит Lada Largus для колясочников

Модификация универсала Lada Largus, предназначенная для транспортировки инвалидов, на днях официально прошла сертификацию и теперь готова к выпуску, пишет 32cars.ru.

Специализированный автомобиль создан на базе универсала с семиместной компоновкой салона и отличается особой надстройкой на крыше со смотровыми окнами, а также специальным оборудованием, включая платформу, облегчающую доступ в кабину инвалиду в кресле-коляске.

Производство модели планируется наладить на дочернем предприятии АвтоВАЗа - "ВИС Авто". Lada Largus для инвалидов-колясочников оценивается примерно в 1 млн руб., что почти вдвое превышает стоимость базового универсала.