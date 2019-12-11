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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ выпустит Lada Largus для колясочников

ТОЛЬЯТТИ. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: www.32cars.ru

Модификация универсала Lada Largus, предназначенная для транспортировки инвалидов, на днях официально прошла сертификацию и теперь готова к выпуску, пишет 32cars.ru.

Специализированный автомобиль создан на базе универсала с семиместной компоновкой салона и отличается особой надстройкой на крыше со смотровыми окнами, а также специальным оборудованием, включая платформу, облегчающую доступ в кабину инвалиду в кресле-коляске.

Производство модели планируется наладить на дочернем предприятии АвтоВАЗа - "ВИС Авто". Lada Largus для инвалидов-колясочников оценивается примерно в 1 млн руб., что почти вдвое превышает стоимость базового универсала.

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