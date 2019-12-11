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Суды Происшествия

Экс-сотрудник военкомата не смог оспорить приговор за обман призывников

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор бывшего старшего помощника начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Кировского и Красноглинского районов Самары Александра Барабаша. Об этом сообщает ГВСУ СК РФ.

Напомним, Александра Барабаша задержали 18 декабря 2018 года. 16 июля 2019 г. Красноглинский райсуд признал его виновным в четырех эпизодах мошенничества и приговорил его к двум годам колонии общего режима. Сотрудника комиссариата обвиняли в том, что он брал деньги у призывников, желавших избежать службы.

При этом якобы Барабаш никак не помогал на самом деле молодым людям. А те из них, что не попали в армию, и без того имели право на отсрочку или не были годны к службе по состоянию здоровья. По версии следствия, военком обманывал родителей юношей, рассказывая, что их сыновей точно должны забрать в армию, и требуя денег.

При этом посредников и обманутых "клиентов" Барабаша, принесших ему деньги, позже осудили за дачу взяток.

Областной суд не стал менять приговор Барабашу.

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