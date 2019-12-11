С бывшего игрока молодежки "Крыльев" требуют 350 тыс. евро

Воспитанник Академии им. Коноплева и бывший игрок молодежного состава "Крыльев Советов" Максим Мухин выступает ответчиком по иску о компенсации 350 тыс. евро, пишет championat.com.

Деньги с 18-летнего футболиста требует посредник его перехода в "Крылья" Анатолий Платов. По его мнению, Мухин допустил ряд нарушений при одностороннем расторжении договора с самарцами.

Отметим, что с лета 2019 г. юный спортсмен выступает за московский "Локомотив". До переезда в Москву полузащитник в течение двух лет играл за молодежный состав "Крыльев Советов". После перехода в "Локо" играет за молодежку красно-зеленых и "Казанку", выступающую в ПФЛ.