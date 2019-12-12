В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В среду, 11 декабря, на Новой сцене театра "СамАрт" состоялась премьера спектакля "Трехгрошовая опера".
Пьесу Брехта ставит немецкий режиссер Доминик Бюттнер. Работа над постановкой в "СамАрте" длилась два года.
В среду, 11 декабря, на Новой сцене театра "СамАрт" состоялась премьера спектакля "Трехгрошовая опера".
Пьесу Брехта ставит немецкий режиссер Доминик Бюттнер. Работа над постановкой в "СамАрте" длилась два года.
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