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Театр Культура

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 декабря, на Новой сцене театра "СамАрт" состоялась премьера спектакля "Трехгрошовая опера".

Пьесу Брехта ставит немецкий режиссер Доминик Бюттнер. Работа над постановкой в "СамАрте" длилась два года.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

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