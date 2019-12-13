Альфа-Банк в Самаре представил проект "Midnight Opera"

Клиенты банка услышали рок-хиты не только в классической обработке симфонических инструментов, но и в оперном исполнении солистов Мариинского театра. Единственный в России проект "DrumSoprano" от солистов театра "Midnight opera" меняет представление об опере даже у искушенного слушателя.

Сотрудничество Альфа-Банка с проектом "Midnight opera" продолжается более шести лет. За это время клиенты банка в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке, Иркутске, Казани, Омске и многих других городах получили возможность наслаждаться высоким искусством на расстоянии вытянутой руки.

Основатель проекта Анастасия Максимова - российская оперная певица и музыкальный продюсер. Создатель саундтреков к известным российским фильмам, а также автор текстов для российских эстрадных исполнителей.

"Мы стараемся поддерживать исключительно профессиональный уровень исполнения. У нас работают только солисты Мариинского и иногда Большого театров. Это профессиональные оперные исполнители, которые очень плотно задействованы в спектаклях по всему миру. Но, в отличие от других коллег, солисты Midnight opera - это люди, которые смогли переступить грань: сойти со сцены и полностью отдаться зрителю и пересмотреть классический репертуар. Сделать по-настоящему качественное выступление, завладеть вниманием и сердцами зрителей можно, только если отдаешься без остатка. И в Самаре было именно так!" - поделилась своими впечатлениями Анастасия Максимова.

"Альфа-Банк привык разрушать стереотипы. И вместе с нашими давними друзьями - проектом "Midnight Opera" - мы постарались перевернуть представление наших клиентов в Самаре об опере. Ведь самое прекрасное в этом мире рождается в синергии: рока и оперы, технологичного банка и успешного бизнеса. Я уверен, что "Midnight Opera" стала одним из самых ярких культурных событий Самары", - отметил региональный управляющий операционного офиса "Самарский" Альфа-Банка Сергей Нагайцев.

Альфа-Банк придает большое значение участию в культурных проектах, поэтому на протяжении своей почти тридцатилетней истории было реализовано большое количество ярких культурных событий. Это и фестиваль современной музыки Alfa Future People в Нижнем Новгороде; в Новосибирске музыкальный фестиваль "Лето. Музыка. Победа", который собирает поклонников музыки самых разных жанров - от джаза до хорошей российской поп-музыки - уже на протяжении одиннадцати лет. В театральном мире банк поддерживал "Гоголь-Центр", большой проект с Кириллом Серебренниковым; организовал первые масштабные гастроли московского театра "Практика". В Екатеринбурге в 2018 году при поддержке Альфа-Банк организована выставка "Дар Казимиры Басевич музеям России" с демонстрацией картины "Купание красного коня" В 2019 г. Альфа-Банк стал генеральным партнером премьеры грандиозного новаторского шоу "Сны Спящей красавицы", который прошел в восьми городах России.