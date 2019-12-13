Из-за долгов за тепло 12 управляющих компаний Самары могут лишиться лицензии

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Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" подготовил в адрес региональной комиссии по лицензированию и предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, а также в ГЖИ Самарской области заявления об отзыве лицензий 12 управляющих компаний. Основанием для этого стали долги УК за тепло и горячую воду на сумму более 163 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

Фото: Архив «ВН»