Из-за долгов за тепло 12 управляющих компаний Самары могут лишиться лицензии

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" подготовил в адрес региональной комиссии по лицензированию и предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, а также в ГЖИ Самарской области заявления об отзыве лицензий 12 управляющих компаний. Основанием для этого стали долги УК за тепло и горячую воду на сумму более 163 млн руб., сообщает пресс-служба компании.
По каждому фигуранту "черного" списка Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" подготовил исковые заявления в суд. В дальнейшем, согласно ст. 135 Жилищного кодекса РФ, руководители этих организаций будут привлечены к субсидиарной ответственности с последующим арестом и передачей на реализацию их имущества еще до вынесения судебного решения. В общей сложности долг УК Самарской области на начало декабря 2019 г. составляет 4,3 млрд рублей.