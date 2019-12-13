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ЖКХ и благоустройство Общество

Из-за долгов за тепло 12 управляющих компаний Самары могут лишиться лицензии

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" подготовил в адрес региональной комиссии по лицензированию и предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, а также в ГЖИ Самарской области заявления об отзыве лицензий 12 управляющих компаний. Основанием для этого стали долги УК за тепло и горячую воду на сумму более 163 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

Фото: Архив «ВН»

По каждому фигуранту "черного" списка Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" подготовил исковые заявления в суд. В дальнейшем, согласно ст. 135 Жилищного кодекса РФ, руководители этих организаций будут привлечены к субсидиарной ответственности с последующим арестом и передачей на реализацию их имущества еще до вынесения судебного решения. В общей сложности долг УК Самарской области на начало декабря 2019 г. составляет 4,3 млрд рублей.

 

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