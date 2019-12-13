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Преступления Происшествия

Сызранец, который перевел деньги с найденного телефона, стал фигурантом уголовного дела

СЫЗРАНЬ. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию за помощью обратился житель города Сызрань, рассказав полицейским, что потерял сотовый телефон. Через некоторое время с банковской карты потерпевшего, которая была привязана к номеру телефона, были сняты денежные средства в размере более 10 тыс. рублей.

Выехавшие по указанному адресу стражи порядка подробно опросили потерпевшего и выяснили, что сотовый телефон он обронил около дома на ул. Локомобильной.

В ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудники полиции установили, что с банковской карты мужчины были совершены денежные переводы на другой счет. Полицейские установили личность его владельца. Местный житель во время опроса рассказал сотрудникам ОВД, что деньги ему перевел приятель.

Предполагаемый злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее судимый за кражу 30-летний житель Сызрани пояснил, что нашел сотовый телефон на улице и искать владельца не стал. Он обнаружил, что к телефону "привязана" банковская карта. Подозреваемый просто перевел имеющиеся на ней денежные средства с помощью услуги "мобильный банк" на банковский счет своего знакомого. Товарищу он пояснил, что деньги принадлежат ему, но без помощи друга снять с карты он их не может. Сотовый телефон, по словам подозреваемого, он потерял. Средство связи мало интересовало мужчину, и за его сохранность он особо не беспокоился.

Похищенные деньги предполагаемый злоумышленник снял, а затем потратил на собственные нужды, в том числе на покупку алкоголя.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража"). В настоящее время Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

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