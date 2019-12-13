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Преступления Происшествия

В Самаре игровой клуб маскировался под пункт пожертвований

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре опять нашли игровые салоны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

Так, в доме №93 по ул. Победы в Советском районе незаконно проводили азартные игры. Нагрянувшие правоохранители застали там четверых посетителей и администратора. В помещении изъяли 18 компьютеров со специальными программами для азартных игр.

Теперь в связи с этим ведется проверка, выясняются обстоятельства организации и проведения незаконной деятельности.

Кроме того, прокуратура инициировала доследственную проверку по факту организации незаконной игорной деятельности в Октябрьском районе. Ранее полицейские вместе с сотрудниками надзорного ведомства обнаружили игорный клуб в доме №209к1 по ул. Авроры. Незаконную деятельность скрывали под видом пункта по приему и выдаче пожертвований.

В итоге полицейские изъяли шесть системных плат с компьютерным оборудованием, 24 монитора и документы. Игорную деятельность пресекли.

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