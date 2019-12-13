16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы" Юрий Бурлака вошел в состав жюри "Золотой Маски"-2020 У склона площади Славы планируют проводить театральный фестиваль В Историческом парке "Россия – моя история" состоялась творческая встреча с актерами "СамАрта" На фестивале Terra Incognita Валерий Бондаренко получил "Маску"

Театр Культура

Валерия Бондаренко наградят маской фестиваля Terra Incognita в театре драмы

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарском театре драмы (пл. Чапаева, 1) 17 декабря в 21:00 актеров труппы наградят дипломом за участие в VII Международном театральном фестивале Terra Incognita, который проходил с 20 ноября по 3 декабря в Санкт-Петербурге.

Труппа выступила на фестивале со спектаклем "Медея" по одноименной греческой трагедии Еврипида. Режиссер-постановщик - Миша Лебедев.

Также высшей наградой - маской фестиваля Terra Incognita - наградят киноведа, критика, филолога и писателя Валерия Бондаренко за открытие автора, поэта Бориса Поплавского. Валерий Бондаренко провел интерактивную лекцию о поэте.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5