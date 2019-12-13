Валерия Бондаренко наградят маской фестиваля Terra Incognita в театре драмы

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В Самарском театре драмы (пл. Чапаева, 1) 17 декабря в 21:00 актеров труппы наградят дипломом за участие в VII Международном театральном фестивале Terra Incognita, который проходил с 20 ноября по 3 декабря в Санкт-Петербурге.