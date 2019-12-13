Валерия Бондаренко наградят маской фестиваля Terra Incognita в театре драмы

В Самарском театре драмы (пл. Чапаева, 1) 17 декабря в 21:00 актеров труппы наградят дипломом за участие в VII Международном театральном фестивале Terra Incognita, который проходил с 20 ноября по 3 декабря в Санкт-Петербурге.
Труппа выступила на фестивале со спектаклем "Медея" по одноименной греческой трагедии Еврипида. Режиссер-постановщик - Миша Лебедев.
Также высшей наградой - маской фестиваля Terra Incognita - наградят киноведа, критика, филолога и писателя Валерия Бондаренко за открытие автора, поэта Бориса Поплавского. Валерий Бондаренко провел интерактивную лекцию о поэте.