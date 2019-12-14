Дмитрий Азаров рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем

В пятницу, 13 декабря губернатор Дмитрий Азаров обратился к руководителям предприятий и организаций Самарской области с рекомендацией сделать для трудовых коллективов 31 декабря выходным днем.

"Приближается всенародный, любимый всеми праздник — Новый год, - сказал глава региона. - В этом году его празднование приходится на середину недели. В этой связи в мой адрес поступают многочисленные обращения от жителей Самарской области, целых трудовых коллективов с рекомендацией объявить этот день выходным, чтобы все смогли успеть подготовиться к празднованию Нового года".

Как отметил Дмитрий Азаров, на эту тему были проведены опросы общественного мнения, состоялись консультации с руководителями крупнейших предприятий региона, а также с Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей Самарской области. Абсолютное большинство людей высказались в пользу объявления 31 декабря выходным днем.

"В соответствии с действующим законодательством принятие такого решения — это полномочия Правительства РФ. Но, идя навстречу пожеланиям людей, обращаюсь к вам с рекомендацией: объявить последний день 2019 года — 31 декабря — выходным днем в возглавляемых вами предприятиях и организациях", - обратился губернатор к представителям высшего руководящего звена.

Вместе с тем, Дмитрий Азаров отметил, что 31 декабря, как и в другие праздничные дни, должно быть обеспечено выполнение социальных обязательств государства и муниципалитетов. "Все службы, связанные с жизнеобеспечением региона, остаются работать в бесперебойном режиме. А во всех государственных и муниципальных учреждениях на период праздничных каникул необходимо организовать дежурство с привлечением сотрудников управленческого звена", - заявил губернатор.

Добавим, что согласно последним исследованиям каждый третий работник страны намерен продлить новогодние праздники, сделав выходными 30–31 декабря и 9–10 января, чтобы отдыхать на новогодние праздники больше двух недель.