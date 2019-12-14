В пятницу, 13 декабря, в Самарском зоопарке отметили "Международный день обезьян", сообщает пресс-служба зоопарка.

Заведующий отделом "Млекопитающие" Никита Березин провел увлекательную экскурсию и познакомил гостей зоопарка с питомцами: кошачьим лемуром Рокки, бурым капуцином Джеком, зеленой мартышкой Мартыном, эдиповым тамарином Фениксом, лапундером Джоном, гамадрилом Бруно, маками Семеном и Степаном и игрункой Бусинкой.

"Посетители всегда с интересом наблюдают за обезьянами. У каждого животного свой характер, в нашей коллекции есть обезьяны довольно почтенного возраста, например, нашему долгожителю лапундеру Джону исполнился 31 год. Есть и совсем молодые — макаку Степке два года. У каждой обезьяны своя история появления в зоопарке: гамадрил Бруно в прошлом цирковой артист, а лапундер Джон был домашним питомцем. Конечно, мы пополняем нашу коллекцию, приобретая обезьян в других зоопарках, из последних приобретений — игрунка Бусинка", — отметил Никита Березин.

Заведующая отделом научно-просветительским отделом Алена Киреева отметила, что ребята всегда с удовольствием участвуют в праздниках, им нравится конкурсы и игры. "Сегодня праздничный обед для обезьян был с сюрпризом. Мы предложили разложить ребятам угощение: орехи, изюм фрукты и зелень — по картонным коробочкам, дети с интересом наблюдали, как обезьянки открывали коробочки, доставая угощение, ведь это очень сообразительные животные", — сказала она.