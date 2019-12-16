"СамАрт" под Новый год покажет три новых детских спектакля

Театр "СамАрт" (Самара, ул. Льва Толстого, 109) с 21 декабря показывает премьерные новогодние спектакли для детей.

Традиционный новогодний праздник будет проходить в театральном фойе и трех зрительных залах.

В большом зале "СамАрта" режиссеры Дмитрий Добряков и Алексей Елхимов ставят музыкальную сказку "Красавица и Чудовище". Музыку для новогоднего спектакля написал композитор Василий Тонковидов. В основе пьесы Ольги Гурфовой — история о Красавице и Чудовище. Игра актеров, спецэффекты, интересные световые решения, хореография в новогоднем спектакле порадуют не только детей, но и взрослых.

Над сказкой "Волшебное кольцо" в малом зале театра работают актриса и режиссер "СамАрта" Татьяна Наумова и хореограф Павел Самохвалов. Сказ про Ваньку и змею Скарапею — добрая история для детей и их родителей.

Татьяна Наумова и Павел Самохвалов — авторы еще одного новогоднего представления, которое будет проходить на Новой сцене "СамАрта". "Рождественская история" — это пластические фантазии по сказке Э. Т. А. Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" на музыку Петра Чайковского.

В спектаклях заняты артисты "СамАрта" и студенты актерского и хореографического отделений СГИК.

После спектаклей в фойе маленькие зрители встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Представления в "СамАрте" будут идти ежедневно с 21 по 30 декабря и со 2 по 8 января. Начало спектаклей в большом и малом залах — 10:00, 13:00, 16:00, на Новой сцене — в будние дни в 11:00 и 14:00, в выходные — в 11:00, 14:00 и 16:30.