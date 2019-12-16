Новая сцена СамАрта позволила поставить "Трехгрошовую оперу" как мюзикл о странной любви

11 декабря состоялась премьера спектакля "Трехгрошовая опера" в постановке немецкого режиссера Доминика Бюттнера. Особенно важным это событие можно считать, потому что в этот день полноценно начала свою работу новая долгожданная сцена Самарского театра юного зрителя "СамАрт".

Теперь новая театральная площадка открыта для всех зрителей. Завершить вторую очередь реконструкции театра удалось при поддержке национального проекта "Культура", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. В Самарской области нацпроект находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению "Культура". В рамках нацпроекта планируется в 2020 году начать реконструкцию третьей очереди ТЮЗа.

"Трехгрошовая опера" позволила продемонстрировать возможности новой сцены. В спектакле много внимания было уделено музыкальным номерам. Для работы со звуком в Самару специально приехали саунд-дизайнеры из Москвы. Оркестр из 11 человек под руководством Василия Тонковидова находился прямо на сцене, поэтому актеры работали с "подзвучкой".

Эстетика кабаре, часто эксплуатируемая в постановках по пьесам Брехта, потребовала сложной работы со светом. Да и самим актерам было не совсем непривычно работать на большой сцене, тем более что в спектакле продуманы выходы в зал и на балконы.

Мрачнейшую пьесу "Трехгрошовая опера" Бертхольда Брехта режиссер Доминик Бюттнер превратил в мюзикл о странной любви. Тема острой социальной драмы Бюттнера интересует в меньшей степени, чем чувства Полли к Мэкки-Ножу. Хотя в интервью журналистам немецкий режиссер говорит, что для него смыслом произведения является фраза "сначала хлеб, а нравственность потом!"

"Это произведение о человеческом обществе, о том, как оно реагирует на тот или иной момент. — рассказывает Бюттнер. — Мы спрашиваем зрителя: а как бы ты повел себя в этой ситуации? Мы всегда надеемся, что после спектакля зритель уйдет домой, задавая себе вопросы".

Итоговый спектакль получился из эскиза Доминика Бюттнера с "Золотой репки" 2017 года. Тогда многие усомнились хватит ли голоса актерам "СамАрта" "пропеть" "Трехгрошовую оперу". Спектакль этого года доказал, что актеры СамАрта могут справиться с этим блестяще. Мария Феофанова, исполнявшая роль Полли Пичем, произвела большое впечатление на зал своим голосом. Мюзикл, конечно, к этому обязывает. Во втором заключительном акте, где Брехт завершает свою историю абсурдным жестом "чуда", чтобы подчеркнуть неотвратимость и отчаяние происходящего, в сценическом решении Бюттнера смотрится не "чудом", а вполне логичным продолжением.

Режиссер попробовал охватить все пространство новой сцены. Здесь и актеры, гуляющие с песнями по залу, и трехуровневые декорации, по которым поднимаются и спускаются исполнители. Художник-постановщик Арсений Радьков из Москвы поработал над тем, чтобы добавить мрака "по-Брехту" в эту историю любви: кроваво-красный занавес с огромным ножом, военные сцены на прозрачном занавесе-экране. Не обошлось, как и в любом мюзикле и кабаре, без хлопушек и блестящего конфетти.

Покупать билеты на "Трехгрошовую оперу" на новой сцене "СамАрта" можно уже на январь — следующие показы состоятся с 18 по 20 января. В этом же месяце на новой сцене можно будет увидеть еще одну премьеру "Горе от ума" — 30–31 января.