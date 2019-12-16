Стала известна программа празднования Нового года в Самаре

Дед Мороз из Великого Устюга посетит Самару 22 декабря. В этот же день откроют новогодний комплекс на площади Куйбышева.

Главный Дед Мороз в 11:00 поздравит ребят с ограниченными возможностями здоровья на елке в театре "Самарская площадь", затем посетит маленьких пациентов детской городской больнице № 2. А около 500 одаренных детей Самары — победители и призеры областных олимпиад встретятся с Дедом Морозом из Великого Устюга в школе № 132.

В 17:30 начнется праздничное представление на площади Куйбышева. В развлекательной программе будут участвовать и артисты театра "Пластилиновый дождь". Российский Дед Мороз посетит усадьбу Самарского Деда Мороза, что станет символическим открытием новогоднего комплекса.

Обновленная Усадьба Самарского Деда Мороза будет работать с 22 декабря до 8 января. Посетителей ожидает и обновленная анимационная программа. К созданным ранее станциям "Зима", "Волшебный дуб и умная Сова", "Избушка на курьих ножках и Баба Яга" добавляется сказочная станция "Мышелавка" — кладовая символа наступающего года — Мыши. Персонаж Мышка пожелает гостям усадьбы удачи и предложит достать из "волшебной" корзинки персональное пожелание.

График работы Усадьбы Самарского Деда Мороза:

22-26 декабря — с 17:00 до 20:00;

27-30 декабря — с 12:00 до 20:00;

31 декабря — с 12:00 до 16:00;

1 января — с 16:00 до 20:00;

2-8 января — с 12:00 до 20:00;

Технический перерыв с 16:00 до 17:00.

С 27 декабря по 8 января, с 20:00 до 22:00, впервые на площади Куйбышева будет проходить ежедневная новогодняя дискотека. Ее будет вести Ди-джей Мороз. Гостями Ди-Джей Мороза станут Деды Морозы из регионов России и других стран (якутский Чысхаан, татарский Кыш Бабай, финский Йоллупукки, Санта Клаус, мордовский и чувашский Деды Морозы).

Кроме того, на площади будет работать бесплатная деревянная горка для катания на тюбингах. Посетить горку можно с 22 декабря по 1 марта, с 10:00 до 22:00.

Ярмарка сувениров расположится в деревянных срубовых павильонах около елочного комплекса и будет работать с 30 декабря по 12 января.

В ночь с 31 декабря на 1 января площадь Куйбышева станет центральной площадкой празднования Нового года. Концертно-развлекательная программа "Новогодняя ночь" пройдет с 21:30 до 3:00. В полночь запланировано лазерное шоу, в 1:00 — фейерверк. С 23:00 до 1:00 новогоднее шоу на площади будут транслировать на канале "Россия 24".

Кроме того, в предновогодние дни и во время новогодних каникул во всех районах города и на центральных спортивных площадках пройдут спортивные мероприятия.

Официальное открытие ледовых площадок на площади Куйбышева запланировано на 22 декабря, с 17:00 до 19:00. Каток для массового катания расположен со стороны ул. Вилоновской, ледовая площадка для хоккейных соревнований — со стороны ул. Красноармейской. У катков установлены пункты проката коньков, зоны для переодевания, камеры хранения.

В рамках открытия 22 декабря организуют "Новогодние старты": показательные выступления юных фигуристов Детско-юношеской спортивной школы № 10, открытую показательную тренировку хоккейной команды "Чайка" Физкультурно-спортивного центра "Чайка" и забег Дедов Морозов.

С 22 декабря по 8 января, с 17:00 до 19:00 на ледовой площадке со стороны ул. Красноармейской пройдут: дни хоккея, дни керлинга, дни фигурного катания и массовое катание.

8 января на площади откроются городские соревнования по хоккею "Золотая шайба".

На территории, прилегающей к ул. Красноармейской, с 27 декабря по 8 января будут работать аттракционы "Крестики-нолики", "Точный гол", "Дартс-мяч", "Баскетбол", "Гигантский боулинг", а также площадки "Лабиринт" и "Лазертаг".

Помимо этого, 4 и 5 января на базе учебно-спортивного центра "Чайка" состоится Чемпионат и первенство Самары по лыжным гонкам, а 6 января во Дворце легкой атлетики на ул. Физкультурной, 101 — городские соревнования по легкой атлетике "Приз новогодних каникул".

В этом году в Самаре подготовят 127 ледовых площадок общей площадью более 140 тыс. кв. м:

— 40 площадок на территории образовательных учреждений и учреждений допобразования;

— 65 площадок во дворах;

— 14 площадок на общественных территориях (в парках, скверах, набережной, на площади Куйбышева). В этом году зальют каток в сквере Фадеева на пр. Ленина, в том числе ледовые дорожки по периметру сквера.

— восемь площадок являются ведомственными, государственными или частными.

Общий список катков можно посмотреть здесь.