Экс-главу областного минздрава принудительно доставят в суд

Бывшего главу министерства здравоохранения Самарской области Геннадия Гридасова принудительно доставят в суд для дачи показаний по уголовному делу Дмитрия Сазонова, сообщает samara.kp.ru. Очередное заседание в Ленинском районном суде прошло 16 декабря.

Геннадий Гридасов неоднократно приглашался в суд, чтобы дать показания. Но бывший чиновник игнорирует повестки и в суд не является. Теперь, по решению судьи, Гридасова принудительно доставят в зал заседаний.

К бывшему министру в деле Сазонова есть вопросы, связанные с одним из эпизодов дела экс-силовика. По версии обвинения, Сазонов "крышевал" в больницах Самары фотографов, которые давали ему взятки за покровительство.