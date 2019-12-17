16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-главу областного минздрава принудительно доставят в суд Концессионер самарской снегоплавильной станции получил условный срок Сергей Рубаков просит суд заново пересчитать ему в срок дни пребывания под арестом Экс-сотрудник администрации Кинельского района избежал уголовного наказания за пять преступлений Задержанный почти с килограммом наркотиков самарец получил восемь лет "строгача"

Суды Происшествия

Экс-главу областного минздрава принудительно доставят в суд

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Бывшего главу министерства здравоохранения Самарской области Геннадия Гридасова принудительно доставят в суд для дачи показаний по уголовному делу Дмитрия Сазонова, сообщает samara.kp.ru. Очередное заседание в Ленинском районном суде прошло 16 декабря.

Геннадий Гридасов неоднократно приглашался в суд, чтобы дать показания. Но бывший чиновник игнорирует повестки и в суд не является. Теперь, по решению судьи, Гридасова принудительно доставят в зал заседаний.

К бывшему министру в деле Сазонова есть вопросы, связанные с одним из эпизодов дела экс-силовика. По версии обвинения, Сазонов "крышевал" в больницах Самары фотографов, которые давали ему взятки за покровительство.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5