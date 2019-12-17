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Законотворчество Власть и политика

Инициативу Николая Ренца о создании "курилок" в больницах доработают

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Законодательная инициатива депутата Самарской губернской думы Николая Ренца о создании в больницах мест для курения пациентов получила отрицательный отзыв правительства РФ. Однако депутат не намерен от нее отказываться и настаивает на том, чтобы этот вопрос все же был вынесен на рассмотрение профильного комитета Государственной думы РФ.

Этот вопрос обсуждался во вторник, 17 декабря, на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политики Самарской губернской думы.

"Суть инициативы в том, чтобы разрешить организовывать места для курения в больницах на время пребывания пациентов там. Дело в том, что 40% наших пациентов — курящие. И мы хотим, чтобы они не дымили на лестницах, в коридорах, туалетах, подвалах, на чердаках, а, часто, и в палатах. Поэтому хотим им предоставить место для курения, чтобы они соблюдали режим и не мешали другим пациентов. В ином случае у нас просто нет никаких иных рычагов воздействия на них. Мы сталкивались с тем, что пытались за такие нарушения выписывать пациентов, за что получали от вышестоящего руководства. А порой их и нельзя выписать, потому что они нуждаются в лечении", — рассказал Николай Ренц.

В продолжение он добавил, что в правительстве на его инициативу заявили, что иные подходы, "нежели обеспечение бездымной на 100% среды", не применимы. "И тут же приняли закон о разрешении организации комнат для курящих в аэропортах. В аэропорту человек должен подождать два часа. В больнице люди у нас лежат в среднем по 10 дней. Мне этот подход ен понятен", — подчеркнул Николай Ренц и заметил, что руководство больниц не имеет права даже составлять акты о нарушениях для передачи их в административные комиссии.

Депутат настаивает на том, чтобы работа над законопроектом продолжилась, и он все же был рассмотрен профильным комитетом Госдумы, а также заявляет, что сам готов его там представлять.

В итоге коллеги по депутатскому корпусу поддержали Николая Ренца и предложили доработать проект, закрепив его мнением уполномоченного по правам человека, а также изучив практику других регионов, и продолжить его представление в Государственной думе РФ.

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