Вторую очередь Фрунзенского моста построит "Самаратрансстрой"

Подряд на строительство второго этапа мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре получило ООО "Самаратрансстрой". Компании предстоит проложить дорогу от ул. Шоссейной до границы города. Общество оказалось единственным, кто подал заявку на участие в конкурсе. Оно выполнит работы за 5,56 млрд рублей.

Напомним, строительная длина дороги, которую "Самаратрансстрой" должен будет построить, составляет 7,78 км. Она будет рассчитана на четыре-шесть полос и возможность ехать со скоростью до 80 км/ч. Кроме того, обществу предстоит построить две развязки в разных уровнях, а также путепровод через железнодорожные пути. Все эти работы компания должна будет выполнить до 1 ноября 2022 года.

При этом максимальные средства на выполнение контракта предусмотрены в 2021–2022 гг. — 2,4 и 2,6 млрд руб. соответственно.

Фрунзенский мост начали строить в конце 2015 года. Проект строительства мостового перехода включает в себя возведение шестиполосного cталежелезобетонного моста через р. Самару длиной — 667 м и шириной проезжей части — 22 м, железобетонного моста через заболоченное озеро Банное (длина — 79,6 м), транспортной развязки и путепровода над автодорогой основного хода на ул. Шоссейной (длина — 70,7 м), транспортной развязки и пяти подпорных стен из монолитного железобетона на ул. Фрунзе, а также строительство основного хода автомобильной дороги. Общая протяженность новой автомобильной трассы составит 2,67 км. Мостовой переход свяжет Самарский и Куйбышевский районы, а также обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных автодорог М-32 и М-5.

Частично открыть Фрунзенский мост для проезда планируется в конце декабря текущего года.