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ЖКХ и благоустройство Общество

Из-за ремонта теплосети на Победы/Металлистов снижена температура отопления и воды в жилых домах

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на пересечении улиц Победы и Металлистов производится замена участка теплосети. В связи с регулировкой режима температуры тепловых сетей 17 декабря до 19:00 будет снижена температура теплоносителя у потребителей в границах улиц Победы/Металлистов, сообщает пресс-служба АО "ПТС".

На время регулировки отопление и горячее водоснабжение будут обеспечиваться со сниженными параметрами: температура подаваемой воды составит около +50и градусов. В такой зоне — 15 домов.
Полностью завершить работы планируется до 19:00 17 декабря.

Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок.

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