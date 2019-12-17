Из-за ремонта теплосети на Победы/Металлистов снижена температура отопления и воды в жилых домах

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В Самаре на пересечении улиц Победы и Металлистов производится замена участка теплосети. В связи с регулировкой режима температуры тепловых сетей 17 декабря до 19:00 будет снижена температура теплоносителя у потребителей в границах улиц Победы/Металлистов, сообщает пресс-служба АО "ПТС".