Началась подготовка к строительству моста через Сок

В Самаре начались подготовительные работы для строительства нового моста через р. Сок, сообщает областной минтранс.

Напомним, контракт стоимостью 986,9 млн руб. достался ООО "Самаратрансстрой". Договор с компанией заключен 13 декабря.

Согласно контракту, до 1 октября 2021 г. подрядной организации предстоит выполнить строительство мостового перехода с подходами общей протяженностью 2 км параллельно существующему с двумя полосами движения.

После завершения строительства транспортные потоки на выезд и въезд в город будут перераспределены между новым и старым мостом, который также планируется отремонтировать в рамках отдельного государственного контракта.

"В настоящее время рабочие приступили к вырубке насаждений и завозу песка для устройства насыпи будущего мостового перехода", — говорится в сообщении ведомства.

Строительство дополнительного моста через реку Сок будет способствовать ликвидации существующего "узкого горлышка" на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.