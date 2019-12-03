Новый мост через р. Сок будет строить "Самаратрансстрой"

В понедельник, 2 декабря определился победитель конкурса на проведение работ по строительству нового моста через р. Сок. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.
В результате контракт достался ООО "Самаратрансстрой". Компания выполнит работы за 986,9 млн рублей.
Напомним, согласно условиям контракта, исполнителю предстоит построить двухполосный мост длиной 306,74 п. м., ширина проезжей части — семь метров. На выполнение работ победителю будет дано время с момента заключения договора до 1 октября 2021 года.