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Дорожное строительство Транспорт и связь

Новый мост через р. Сок будет строить "Самаратрансстрой"

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 декабря определился победитель конкурса на проведение работ по строительству нового моста через р. Сок. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

В результате контракт достался ООО "Самаратрансстрой". Компания выполнит работы за 986,9 млн рублей.

Напомним, согласно условиям контракта, исполнителю предстоит построить двухполосный мост длиной 306,74 п. м., ширина проезжей части — семь метров. На выполнение работ победителю будет дано время с момента заключения договора до 1 октября 2021 года.

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