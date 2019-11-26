В Самаре ищут подрядчика для нового моста через р. Сок

Региональный минтранс приступил к поискам подрядчика для строительства второго моста через р. Сок. Соответствующая документация опубликована на сайте Госзакупок.

Согласно условиям контракта, исполнителю предстоит построить двухполосный мост длиной 306,74 п. м., ширина проезжей части — 7 метров. На выполнение работ победителю дадут время с момента заключения договора до 1 октября 2021 года. За работы ведомство готово заплатить 991,8 млн руб., деньги поступят подрядчику тремя траншами. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 2 декабря, итоги подведут в тот же день.

Напомним, о возведении еще одного моста параллельно существующему задумались в связи с расширением Красноглинского шоссе с двух до четырех полос движения. Это позволит обеспечить требуемую пропускную способность.