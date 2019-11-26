16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре ищут подрядчика для нового моста через р. Сок Стартовало строительство Климовского моста Регион до конца года получит еще 1 млрд руб. на строительство Фрунзенского моста Стало известно, почему рядом с Кировским мостом выросла гора грунта Расширять проспект Кирова в Самаре пока не планируют

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре ищут подрядчика для нового моста через р. Сок

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональный минтранс приступил к поискам подрядчика для строительства второго моста через р. Сок. Соответствующая документация опубликована на сайте Госзакупок.

Согласно условиям контракта, исполнителю предстоит построить двухполосный мост длиной 306,74 п. м., ширина проезжей части — 7 метров. На выполнение работ победителю дадут время с момента заключения договора до 1 октября 2021 года. За работы ведомство готово заплатить 991,8 млн руб., деньги поступят подрядчику тремя траншами. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 2 декабря, итоги подведут в тот же день.

Напомним, о возведении еще одного моста параллельно существующему задумались в связи с расширением Красноглинского шоссе с двух до четырех полос движения. Это позволит обеспечить требуемую пропускную способность.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1