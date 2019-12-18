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Трое самарцев устроили стрельбу из автомата в центре Перми

ПЕРМЬ. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Перми задержаны трое жителей Самары, устроивших стрельбу в центре города ночью 15 декабря, сообщает ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Фото: ГУ МВД РФ по Пермскому краю

В минувшие выходные в социальной сети появилась запись одного из местных жителей, на которой пассажир иномарки стреляет из автомата в воздух возле одного из городских кафе. После публикации на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Изъята 21 гильза от патронов светозвукового действия. Оперативники, изучив записи камер видеонаблюдения отследили передвижение автомобиля, его марку и государственный номер, после чего в кратчайшие сроки задержали нарушителей и доставили их в отдел полиции.

Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что задержанные приехали в Пермь из Самары на BMW 5 серии. После того, как граждане провели время в одном из увеселительных заведений, 24-летний мужчина взял из автомобиля предмет, похожий на автомат системы Калашникова, и произвел несколько выстрелов в воздух. Затем они сели в машину, оружие взял 26-летний нарушитель и также произвел несколько выстрелов в воздух из окна, после чего граждане скрылись.  

После их задержания из транспортного средства было изъято оружие и 15 светозвуковых патронов. По результатам проведенного исследования предмет является списанным охолощенным оружием — 7,62 мм модернизированным автоматом Калашикова. Данный автомат предназначен для стрельбы патронами светозвукового действия (холостыми) и не относится к огнестрельному оружию.

В настоящий момент проверка продолжается, в отношении двоих правонарушителей составлены административные протоколы по ч.2 ст. 20.13 КоАП Российской Федерации "Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах". По словам мужчин они не хотели кого-либо напугать, а лишь поздравить окружающих с наступающим Новым годом.

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