Более 1000 предпринимателей приняли участие в форуме "Мой бизнес63"

Финальное мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса неслучайно стало эпицентром предпринимательской активности. Именно здесь 17 декабря не только подвели итоги реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", но и организовали несколько параллельных секций, посвященных самым актуальным вопросам развития бизнеса.

Министр минэкономразвития региона Дмитрий Богданов поприветствовал участников форума и принял участие в пленарной сессии "Диалог с бизнесом", где каждый участник мог напрямую обратиться к министру, разобрать свои бизнес-кейсы и обратить внимание представителей правительства на определенные проблемные точки.

"Двухдневный форум мы организовали таким образом, чтобы показать самое интересное: рассказать о мерах поддержки, историях успеха, о самых перспективных направлениях развития бизнеса сегодня, про маркетинг, про цифровую экономику и различные хитрые инструменты ведения предпринимательской деятельности. При этом нам важно получать обратную связь от бизнес-сообщества, весь полезный инструментарий форума упакован в удобный интерактив, чтобы и у нас была возможность выстраивать свою работу, прежде всего исходя из запросов бизнеса. Для нас это абсолютный приоритет", — подчеркнул министр.

Дмитрий Богданов наградил предпринимателей, показавших выдающиеся результаты в своей деятельности, а также в обучающих программах и конкурсах, состоявшихся в рамках национального проекта в Самарской области. Двум самым успешным участникам обучающей программы PROбизнес — автору проекта "Центр детского сна" Светлане Парамоновой и инициатору проекта "Clean.si" Артуру Атанову вручили сертификаты на сумму 100 тысяч рублей для проведения рекламной кампании своего бизнеса. Специальные призы получили также Владимир Самсонов за проект комиссионного магазина электроники "ProBel" — сертификат на обучение по программе Mini MBA и посещение любого форума Школы Бизнеса "Синергия", а также Инна Скибина за проект производства и продажи плитки "Фабрика плитки" — сертификат на микрозайм по уникальной процентной ставке 1% на сумму 1 млн рублей.

Награды из рук министра получили Виктор Ивлев — совладелец ярмарки фермерских продуктов "Вива Ярмарка", призер всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России — 2019", Александр Ясенев — основатель проекта "Технологическая платформа для бизнеса", победитель конкурса бизнес-идей для старшеклассников в 2019 г., Наталия Учаева — победитель конкурса "МАМА-предприниматель 2019", основатель проекта "Гончарная мастерская "Как ни крути…", компании-экспортеры года" АО "Торговый Дом Аком", ООО "Мастерская Вудвиль", ООО "Услада", ООО "Эколос-Проектстрой", а также амбассадоры национального проекта в Самарской области.

"Такие мероприятия — это стимул, прежде всего, для тех начинающих предпринимателей, которые участвуют в программах и конкурсах, — отметил амбассадор национального проекта, основатель сети кулинарий "Белый фартук" Андрей Сажнев. — Сегодня я вижу большой интерес со стороны предпринимательского сообщества к возможностям поддержки со стороны государства. Это тот ресурс, которым надо уметь пользоваться".

Сразу после церемонии награждения состоялось выступление специального гостя и хедлайнера первого дня форума Алины Тер-Акоповой (г. Москва), эксперта в области личной эффективности и деловой коммуникации. "Бизнес-публика становится более осознанной, более привычным становится посещение таких форумов. Люди обмениваются контактами, достигают определенных договоренностей. Формируется бизнес-комьюнити. Сегодня есть целое движение, настоящий лайф-стайл "Я — предприниматель". Это люди с определенным мышлением и ценностями".

Предприниматели региона в этот день смогли также представить свои проекты и получить ответы и обратную связь на проектной сессии с министром Дмитрием Богдановым. "Это отличный формат, чтобы не просто рассказать про свой бизнес, но и обозначить, с какими трудностями сталкиваешься в развитии проекта, — поделился предприниматель Виктор Ивлев. — Проектная сессия прошла очень продуктивно, Дмитрий Юрьевич давал компетентные комментарии, а также поручения специалистам инфраструктуры поддержки бизнеса, которые присутствовали на площадке".

Во второй половине дня прошли параллельные тематические секции. Секцию "Маркетинг" провел для участников Александр Левитас — эксперт №1 по партизанскому маркетингу на российском рынке. О масштабировании и продажах рассказал на своей площадке Сергей Брыков — предприниматель, бизнес-тренер, эксперт в упаковке и продаже франшиз. Ключевую информацию о digital-трендах 2020 года получили участники одноименной секции от региональных спикеров — основателей компании "Тесла Таргет" Елены и Павла Бельченко, основателя и преподавателя самарской школы стиля "Модное бюро" Елены Лукьяновой. Для участников форума также состоялась встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгением Борисовым.