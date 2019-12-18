Начальника одного из управлений областного УФСИН подозревают в злоупотреблении полномочиями

В Самаре по материалам ФСБ возбудили уголовное дело в отношении начальника ФКУ "Управление по конвоированию" УФСИН России по Самарской области, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Его подозревают по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

По версии следствия, с 2013 по 2019 г. подозреваемый трудоустроил четырех сотрудников и выплатил им более миллиона рублей, хотя эти люди фактически не исполняли должностные обязанности.

Расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Самарской области.

В пресс-службе УФСИН по Самарской области уточнили, что проверка, во время которой было установлено, что их сотрудник допустил использование служебных полномочий вопреки интересам службы, проводилась сотрудниками областного ФСБ вместе с представителями отдела собственной безопасности (ОСБ) их ведомства.