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ЖКХ и благоустройство Общество

Два контейнера: стало известно как в регионе организуют раздельный сбор мусора

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области планируется ввести двухконтейнерную систему раздельного сбора отходов, при которой они делятся на сухие перерабатываемые (полимерные материалы, бумага, картон, стекло, металл) и прочие.

Возможность внедрения такой системы предусмотрено в опубликованном облправительством проекте "Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления)".

В документе также прописано, что региональный оператор не обязан заниматься отдельными видами отходов, среди которых осветительные приборы и электрические лампочки, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, не относящиеся к ТКО.

Напомним, с октября  эксперимент по раздельному сбору мусора проводится на части контейнерных площадок (около 80) в Новокуйбышевске. Здесь отходы разделяют на сухие и мокрые. К сухим отходам относятся стекло, пластик, бумага (все, что не загрязнено, и может быть переработано), а в смешанные — вся органика и загрязненные отходы. Заявлялось, что если эксперимент будет успешным, то в перспективе получит распространение на территории всей области.

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