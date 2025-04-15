Средь бела дня: в Тольятти мужчина пострадал от действий грабителя

В апреле в полицию Центрального района Тольятти обратился 43-летний мужчина, который пожаловался, что несколько минут назад его ограбили - неизвестный вырвал из рук мобильный телефон и сорвал с пальца кольцо, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Пострадавший пояснил, что около подъезда у него завязался разговор с незнакомцем, во время которого парень ударил его, вырвал из рук сотовый телефон, сорвал с пальца кольцо и убежал.
Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 46-летний безработный тольяттинец. Он пояснил, что планировал сдать похищенное в ломбард, да не успел — его оперативно задержали полицейские.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", нападавшего заключили под стражу.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы