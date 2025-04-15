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Преступления Происшествия

Средь бела дня: в Тольятти мужчина пострадал от действий грабителя

ТОЛЬЯТТИ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В апреле в полицию Центрального района Тольятти обратился 43-летний мужчина, который пожаловался, что несколько минут назад его ограбили - неизвестный вырвал из рук мобильный телефон и сорвал с пальца кольцо, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавший пояснил, что около подъезда у него завязался разговор с незнакомцем, во время которого парень ударил его, вырвал из рук сотовый телефон, сорвал с пальца кольцо и убежал.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 46-летний безработный тольяттинец. Он пояснил, что планировал сдать похищенное в ломбард, да не успел — его оперативно задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", нападавшего заключили под стражу.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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