Средь бела дня: в Тольятти мужчина пострадал от действий грабителя

В апреле в полицию Центрального района Тольятти обратился 43-летний мужчина, который пожаловался, что несколько минут назад его ограбили - неизвестный вырвал из рук мобильный телефон и сорвал с пальца кольцо, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавший пояснил, что около подъезда у него завязался разговор с незнакомцем, во время которого парень ударил его, вырвал из рук сотовый телефон, сорвал с пальца кольцо и убежал.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 46-летний безработный тольяттинец. Он пояснил, что планировал сдать похищенное в ломбард, да не успел — его оперативно задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", нападавшего заключили под стражу.