В Самаре будут судить мужчину, покалечившего незнакомца в очереди к банкомату

В Самаре полицейские предъявили обвинение ранее судимому кладовщику, избившему местного жителя из-за спора о месте в очереди к банкомату, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В начале января в полицию обратились очевидцы потасовки, произошедшей в сетевом магазине на ул. Победы. Они сообщили, что одного из конфликтующих увезли на скорой, а другой скрылся в неизвестном направлении.

Полиция направилась в больницу, где потерпевший пояснил, что зашел в магазин снять деньги в банкомате. В очереди к аппарату к нему грубо обратился незнакомец неславянской внешности, указывая порядок очередности. Завязалась словесная перепалка, после чего оппонент несколько раз сильно ударил мужчину. В итоге его госпитализировали с травмой головы. Экспертиза показала, что здоровью потерпевшего был причинен вред средней тяжести.

По камерам из магазина правоохранители выяснили, кто избил самарца избил. Подозреваемого задержали.

Как рассказала дознаватель отдела полиции по Советскому району УМВД России по Самаре, лейтенант полиции Амина Рыжова: "Ранее судимый за грубое нарушение ПДД РФ, разбой и кражу, задержанный гражданин РФ не стал отрицать своей причастности к противоправному деянию, раскаялся и пояснил, что одной из основных причин его ссоры с незнакомым парнем в очереди стали желание показать твердость характера и силу перед невестой, младшим братом и сыном, а так же нервозность перед судебным заседанием по другому уголовному делу".

Следователи Советского предъявили задержанному обвинение в преступлении по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека". Сейчас подозреваемый отбывает наказание за совершение другого преступления в исправительном учреждении.