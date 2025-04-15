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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить мужчину, покалечившего незнакомца в очереди к банкомату

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские предъявили обвинение ранее судимому кладовщику, избившему местного жителя из-за спора о месте в очереди к банкомату, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В начале января в полицию обратились очевидцы потасовки, произошедшей в сетевом магазине на ул. Победы. Они сообщили, что одного из конфликтующих увезли на скорой, а другой скрылся в неизвестном направлении.

Полиция направилась в больницу, где потерпевший пояснил, что зашел в магазин снять деньги в банкомате. В очереди к аппарату к нему грубо обратился незнакомец неславянской внешности, указывая порядок очередности. Завязалась словесная перепалка, после чего оппонент несколько раз сильно ударил мужчину. В итоге его госпитализировали с травмой головы. Экспертиза показала, что здоровью потерпевшего был причинен вред средней тяжести.

По камерам из магазина правоохранители выяснили, кто избил самарца избил. Подозреваемого задержали.

Как рассказала дознаватель отдела полиции по Советскому району УМВД России по Самаре, лейтенант полиции Амина Рыжова: "Ранее судимый за грубое нарушение ПДД РФ, разбой и кражу, задержанный гражданин РФ не стал отрицать своей причастности к противоправному деянию, раскаялся и пояснил, что одной из основных причин его ссоры с незнакомым парнем в очереди стали желание показать твердость характера и силу перед невестой, младшим братом и сыном, а так же нервозность перед судебным заседанием по другому уголовному делу".

Следователи Советского предъявили задержанному обвинение в преступлении по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека". Сейчас подозреваемый отбывает наказание за совершение другого преступления в исправительном учреждении.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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