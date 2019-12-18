Экс-замгендиректору РКЦ "Прогресс" Наумову смягчили меру пресечения

В среду, 18 декабря, Самарский районный суд Самары продлил бывшему первому замгендиректора АО РКЦ "Прогресс" Константину Наумову меру пресечения (запрет определенных действий) на два месяца — до 19 февраля 2020 года. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Константина Наумова задержали 13 февраля 2019 г. по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело УФСБ России по Самарской области возбудило 19 декабря 2018 года.

По версии следствия, Наумов утвердил решение о заключении фиктивного договора с ООО "Технокомплектлинии". Подрядчик должен был выполнить работы по аттестации комплексов 400-05. В итоге, как считает следствие, "Технокомплектлиниям" перечислили деньги за работы, которые были выполнены уже к моменту подписания договора. Ущерб оценивают в 4,9 млн рублей.

Как ранее сообщалось, Константин Наумова уволен из РКЦ "Прогресс" в июле 2018 года.

17 февраля Самарский райсуд арестовал его на два месяца — до 13 апреля 2019 года. 27 февраля облсуд сократил срок ареста на день. Позже Наумову продлевали арест до 19 июня, а потом — до 19 августа.

9 августа суд отказал в продлении содержания под стражей и назначил домашний арест. А на заседании 8 октября Наумову заменили домашний арест на более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий. Теперь продлил меру пресечения до 19 февраля 2020 года.