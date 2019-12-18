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Театр Культура

Самарский студенческий спектакль "Аленький цветочек" занял III место фестиваля "Театральное Приволжье"

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 декабря, в Нижнем Новгороде чествовали победителей и призеров крупнейшего молодежного фестиваля сценического искусства Приволжского федерального округа "Театральное Приволжье".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Этот уникальный проект был реализован в Год театра по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. Его главная цель — побудить непрофессиональные коллективы к активной творческой конкуренции и выявить новые имена на театральном небосклоне округа.

В борьбе участвовали 483 коллектива и семь тысяч юных актеров. Постановки молодых театральных коллективов посмотрели более 150 тыс. человек, еще 36 тыс. зрителей увидели видеоверсии спектаклей в интернете. Почти 30 тыс. голосов — таков результат народного голосования, с помощью которого определились сильнейшие.

Напомним, финалистом в номинации "Лучший студенческий спектакль" стала творческая студия из Чувашской Республики, а лучшей школьной постановкой признана работа ребят из небольшого города Межгорье в Башкортостане.

Во время торжественной церемонии заместитель полпреда Олег Машковцев наградил финалистов. Спектакль студентов 2 курса СГАКИ "Аленький цветочек" вошел в рейтинг лучших постановок ПФО. Ребята получили памятные знаки и целевой грант в размере 100 тыс. рублей на новый спектакль.

Лучшие режиссеры и актеры получили в подарок поездку в Москву на спектакли ведущих театров России.
Награды также получили и победители конкурса афиш.

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