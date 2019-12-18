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Театр Культура

"Манкурт" Театра "Грань" вошел в афишу XVIII фестиваля театров малых городов России

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спектакль "Манкурт" театра-студии "Грань" (режиссер Виктор Трегубов, художественный руководитель постановки — Денис Бокурадзе) вошел в афишу XVIII фестиваля театров малых городов России-2020.

Фото: театр Грань

Фестиваль пройдет в Набережных Челнах в июне 2020 года. В нем примут участие 14 театральных коллективов со всей России: из Пермского края, Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Ростовской, Иркутской и Псковской областей, а также республик Татарстан и Башкортостан, в том числе коллективы из городов Великие Луки, Таганрог, Буинск, Верхний Уфалей и Черемхово.

Театр-студия "Грань" принимает участие в Фестивале театров малых городов России с 2013 года. Спектакли в постановке Дениса Бокурадзе трижды становились обладателями Гран-при: в 2013 г. — "Фрекен Жюли", в 2015 г. — "Таня-Таня", в 2016 г. —  "Корабль дураков".

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