"Манкурт" Театра "Грань" вошел в афишу XVIII фестиваля театров малых городов России

Спектакль "Манкурт" театра-студии "Грань" (режиссер Виктор Трегубов, художественный руководитель постановки — Денис Бокурадзе) вошел в афишу XVIII фестиваля театров малых городов России-2020.

Фестиваль пройдет в Набережных Челнах в июне 2020 года. В нем примут участие 14 театральных коллективов со всей России: из Пермского края, Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Ростовской, Иркутской и Псковской областей, а также республик Татарстан и Башкортостан, в том числе коллективы из городов Великие Луки, Таганрог, Буинск, Верхний Уфалей и Черемхово.

Театр-студия "Грань" принимает участие в Фестивале театров малых городов России с 2013 года. Спектакли в постановке Дениса Бокурадзе трижды становились обладателями Гран-при: в 2013 г. — "Фрекен Жюли", в 2015 г. — "Таня-Таня", в 2016 г. — "Корабль дураков".