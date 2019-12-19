На ул. Обувной в ДТП пострадала женщина-пешеход

В среду, 18 декабря, в Самаре в 16:20 на ул. Обувной под колеса автомобиля попала женщина-пешеход, нарушившая ПДД, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
32-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, напротив дома № 7 сбила 45-летняя женщина на автомобиле Daewoo Nexia.
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Ее доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали.
По факту ДТП проводится полицейскими проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.