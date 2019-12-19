На ул. Обувной в ДТП пострадала женщина-пешеход

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В среду, 18 декабря, в Самаре в 16:20 на ул. Обувной под колеса автомобиля попала женщина-пешеход, нарушившая ПДД, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.