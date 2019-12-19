Геннадий Гридасов выступил на суде по делу Дмитрия Сазонова

В среду, 18 декабря, бывший министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов выступил в Ленинском районном суде по делу экс-руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, чиновника давно вызывали дать свидетельские показания, но он игнорировал приглашения суда. На прошедшем 16 декабря заседании судья Ирина Кузнецова потребовала, чтобы Гридасова привели конвойные, но накануне экс-министр явился сам.

Находящийся ныне на пенсии Гридасов рассказал, что в 2015–2016 гг. к нему обращался отец подсудимого Виктор Сазонов — ныне покойный. Он просил бывшего главу ведомства оказать содействие в организации работы фотографов компании "Арт-Инвест" в роддоме больницы Семашко. Просьбу Сазонова старшего, который являлся спикером губернской думы, Геннадий Гридасов передавал Якову Резникову — главврачу медучреждения.

По поводу Дмитрия Сазонова свидетель заявил, что знает его не очень хорошо. Он не помнит, обращался ли тот к нему за помощью по поводу "Арт-Инвеста". Между тем Гридасову напомнили — на следствии он давал показания, что однажды разговор с Сазоновым младшим на эту тему у него был. Впрочем, выступающий, видимо, не придал значения той встрече, охарактеризовав ее как "рабочий момент".